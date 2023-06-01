記事ポイントドローン・3Dモデリング・AIプログラミングの実践DXプログラム3種を高校向けに提供開始文科省「N-E.X.T.ハイスクール構想」に対応し、生徒が主体的に課題解決力を育める内容25年超の教育ICT支援実績をもとに、学校の方針・目的に合わせた柔軟な設計が可能 ハイパーブレインが、文部科学省の「N-E.X.T.ハイスクール構想」に対応した高校向け実践DXプログラムの提供を開始しています。ドローン操縦から3Dモデリング