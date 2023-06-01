リヴァプールの公式Xは3月30日、18年前の同日に生まれたレジェンドによるゴールの動画をアップした。同クラブが公開した動画には、2008年の3月30日に行なわれたリヴァプール対エヴァートンによる“マージ―サイドダービー”でのフェルナンド・トーレスの決勝ゴールだ。コーナーキックからの流れでボックス内でボールを受けたF・トーレスが倒れながらシュートを放ってネットを揺らしている。この得点にはSNS上で現地のリヴァプール