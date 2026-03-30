東洋大学サッカー部は30日、2026年度の新入生を発表した。今回発表されたのは14名。1月に行われた全国高校サッカー選手権大会で優勝した神村学園の10番を背負った佐々木悠太や尚志のベスト4に貢献した臼井蒼悟などが名を連ねる。さらに提携を結ぶ大宮アルディージャのU-18からは田中奏良、平家璃久斗が進学。柏レイソルU-18からも上原伶央と沼端隼人の2選手が加わる。新入生は以下の通り。GK藤田泰土（流経大柏）DF榎本来輝（日大