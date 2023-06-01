高市首相は赤沢経済産業相を、中東情勢をうけて、石油関連製品などの重要物資の安定確保に取り組む担当大臣に任命しました。赤沢経産相「厚生労働大臣や農林水産大臣、国土交通大臣など関係閣僚と連携をして、医療関連物資や食品包装、トラック関係事業者向けの燃料など国民生活に不可欠な物資の安定供給や、サプライチェーン対策に万全を期してまいります」赤沢経産相は、バスやフェリーなどの燃料、工場や漁業、農業用の燃料など