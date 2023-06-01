女優伊藤沙莉が、兄オズワルド伊藤俊介が日曜早朝の新番組のキャスターに起用されるも、番組会見で「遅刻」が話題となったことに、「だいじょうぶ？」とツッコミを入れた。伊藤俊介は２９日のフジテレビ新情報番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」に出演後に、谷原章介らと会見。過去には遅刻癖をほんこんに激怒されたことも明かしており、日曜朝７時スタートとなる番組の会見では遅刻イジりを浴び「これを機に生まれ変わろうと思い