3月30日夜、静岡県函南町のドラッグストアの駐車場で歩行者に衝突し、そのまま逃走するひき逃げ事故がありました。 警察によりますと、30日午後7時半頃、函南町仁田のドラッグストアの駐車場で、67歳の会社員の男性が出口付近を歩いていたところ、乗用車に後ろから追突されました。 事故を目撃した人が110番通報しました。 男性は軽傷だということです。 乗用車は黒っぽい色で、警察が行方を追っています。