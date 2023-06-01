【ロンドン（英国）３０日＝金川誉】サッカー日本代表は、イングランド戦に向けた前日会見を試合会場のウェンブリースタジアムで行い、森保一監督が出席した。イングランドの記者からは、ＦＩＦＡランキング４位のイングランド代表をＷ杯優勝の本命だと考えているか、と聞かれると「本命だと思います。ケイン選手はバイエルンでプレーしていますが、世界最高のプレミアリーグでプレーし、世界トップクラスの選手たちを集めている