【ロンドン（英国）３０日＝金川誉】サッカー日本代表の森保一監督は、Ｗ杯メンバー発表前最後の実戦となるイングランド代表戦の前日会見に出席。「サッカーの聖地、ウェンブリーで、イングランド代表と戦うことを非常に楽しみにしている。非常にハードな試合になると思うが、Ｗ杯に向けて積み上げができるように。完全アウェーで厳しい戦いになると思いますが、チーム一丸で戦っていきたい」と意気込んだ。“スリーライオンズ