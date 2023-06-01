新じゃがと豚肉で作る、かんたん中華炒め。見た目はほっくり素朴なのに、ひと口食べれば「あれ、チンジャオロース味？」とちょっとびっくり。 レンチンで下ごしらえすれば、あとはさっと炒めるだけ。手軽なのに、ご飯が止まらないおいしさです！『新じゃがと豚肉の中華炒め』のレシピ材料（2人分）新じゃがいも……3〜4個（約200g） 豚肩ロース薄切り肉……200g 塩……少々 酒……少々 片栗粉……大さじ1 サラダ油……大さじ1 〈A