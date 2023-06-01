NY株式30日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均45504.97（+338.33+0.74%） ナスダック20958.60（+10.24+0.05%） CME日経平均先物51775（大証終比：-275-0.53%） 欧州株式30日GMT15:13 英FT100 10119.67（+152.32+1.53%） 独DAX 22479.59（+178.84+0.80%） 仏CAC40 7760.06（+58.11+0.75%） 米国債利回り 2年債 3.820（-0.092） 10年債 4.332（-0.095） 30年債