男子児童の行方が分からなくなって、30日で1週間。30日、黄色い通学用かばんが山の中で見つかりました。行方不明になっているのは、京都府の南丹市立園部小学校5年生・安達結希さん（11）です。今月23日の午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。安達さんのかばんは、学校からおよそ3キロ離れた山中で親族が見つけました。30日、警察は40人態勢で安達さんを捜索しましたが、発