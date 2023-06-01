3年前、和歌山市の演説会場に爆発物を投げ込み、岸田元総理を殺害しようとした罪などに問われている男について、最高裁は男の上告を退ける決定をしました。木村隆二被告（27）は2023年、和歌山市の演説会場に自作の爆発物を投げ込み、岸田文雄元総理らを殺害しようとした罪などに問われています。一審の和歌山地裁は「爆発物の製造・使用は身体加害目的を伴うもので、未必の殺意があった」などと指摘し、木村被告に懲役10年を言い