笹川平和財団上席フェローの渡部恒雄氏と防衛大学校准教授の江崎智絵氏が３０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、対イラン軍事作戦での米国とイスラエルの温度差を議論した。渡部氏は、停戦を模索する米国に対し、イスラエルが「停戦させたくないことが明々白々だ」と指摘した。江崎氏は、イスラエルがイランに対する強迫観念を持ち続けているとし、「イランが一切核を開発しないという保証がないと引き下がれない」と