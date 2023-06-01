新年度を控え、人材育成を支援する企業が内定者を文系・理系に分けて意識調査を実施しました。それぞれで企業に求める内容などの違いが浮き彫りになりました。内定先を決めた理由で最も多かった回答を比べると、文系は「社風・人間関係」、理系は「業界・事業内容」への興味でした。また成長する上で重要な機会については、文系・理系ともに8割以上が仕事での「成功体験」と回答しました。一方で、文系は上司や先輩社員からの「事