ウェンブリースタジアムで会見に臨んだ日本代表の森保一監督が3月30日、ウェンブリースタジアムでイングランド代表戦の前日会見に臨んだ。チケットは完売で、約9万人の超アウェーが予想される一戦。FIFAランク4位の強豪に同18位の日本が立ち向かう。北中米ワールドカップ（W杯）メンバー発表前のラストマッチで、森保監督は「世界基準、W杯優勝基準で何ができるのか」をテーマに置く。またメンバーについては「5大リーグに所属し