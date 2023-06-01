記事ポイント「パンパンくんの日常」史上初の外部声優として安元洋貴さんが参加エピソード「暴走族パンパンくん」が2026年3月24日より公式YouTubeで公開中声優グランプリ・文化放送ラジオとの豪華タイアップ企画も展開中 韓国発の人気ショートアニメ「パンパンくんの日常」に、声優・安元洋貴さんが本アニメ初の外部ゲスト声優として出演しています。2026年3月24日より公式YouTubeチャンネルで公開中のエピソード「暴走族パン