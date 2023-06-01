記事ポイントテラスエリアが約3倍に拡大し、3つの新スポットが新設される標高400mから神戸の街並みと海を見渡すラグジュアリーな絶景空間2026年4月25日(土)リニューアルオープン 神戸布引ハーブ園の絶景カフェラウンジ＆テラス「ザ・ヴェランダ神戸」が、2026年4月25日(土)にリニューアルオープンします。テラスエリアは約3倍に拡大し、「エメラルド ラウンジ」「スカイバー」「ハンモック サンクチュアリ」の3つの新スポット