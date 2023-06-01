記事ポイント「ヘイ、ビーコム」のひと声でインカム操作を開始できる、B+COMブランド初の音声コマンド認識搭載走行中の風切り音・ロードノイズ下でも高精度認識を実現する「Ruby Spotter」採用ネット接続不要・低リソース設計でインカム単体での完結した音声操作が可能 サイン・ハウスのオートバイ用インカム「B+COM 7X EVO」に、同ブランド初となる音声コマンド認識技術が搭載されています。日立ソリューションズ・テクノロ