記事ポイント日本児童養護施設財団が楽天未来のつばさを吸収合併し、返済不要の奨学金事業を承継2026年4月1日付で合併完了、全国約610か所の施設への支援体制を強化寄付を原資に奨学金助成を拡充し、教育格差の解消を推進 日本児童養護施設財団は、2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併します。この合併により、楽天未来のつばさが展開する児童養護施設出身の若者を対象とした返済不要の奨学金事業を承継し、進学支援