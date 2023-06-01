出社が増えた。コロナ禍もひと段落してビジネススピード回復のために云々かんぬん、という話をあちこちで耳にする。ご多分に漏れず筆者もそうで、周辺に同僚の多い環境に戻り、気になりだしたのはキーボードのタイプ音だ。 Keychron B6 Proキーボード。Amazonにラインナップされていた「レトロレッド」というカラーを選択 メカニカルキーボードを使っていたが、静音ス