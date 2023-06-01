【ハノイ＝竹内駿平】イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、「エネルギー非常事態」を宣言したフィリピン政府は３０日、日本から軽油１４万２０００バレルが２６日に到着したと発表した。赤沢経済産業相は３０日、報道陣に「民間企業の取引で、コメントは控えたい」としている。発表によると、日本からの分を含め、４月末までにマレーシアやインドなどから軽油計１０４万２０００バレルを輸入するという。日本からの