宅配ボックスを勝手に開けて保管されていた荷物を盗んだとして逮捕された31歳の男性が、不起訴処分となりました。去年9月、東京・大田区にあるマンションの宅配ボックスからガンダムのプラモデル1個を盗んだとして今月3日に逮捕された31歳の男性について、東京地検は30日付で不起訴処分としました。東京地検は「収集した関係証拠の内容を踏まえて不起訴処分とした」としています。