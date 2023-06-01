韓国の新興メーカー「ALT」から国内市場向けにケータイのようなスマートフォン「MIVE ケースマ」が発売された。かつてのケータイを彷彿させる折りたたみデザインながら、Androidスマートフォンとして利用できるユニークな端末だ。筆者も実機を試すことができたので、レポートをお送りしよう。 ALT「MIVE ケースマ AT-M140J」、閉じた状態：約127.8mm（高さ）×