世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。 今回は2026年1月と2月にに発表・発売された5Gスマートフォンをまとめた。この2か月に登場したスマートフォンは１月が13機種、2月が3機種。内訳はシャオミ2機種、OPPO 4機種（OnePlus含む）、HONOR 2機種、vivo 5機種、その他3機種。 ゲӦ