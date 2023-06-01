2026年3月現在、「空が見えればつながる通信」として、KDDIの「au Starlink Direct」が提供されています。このようにスマートフォンが衛星と直接通信する仕組みは「D2C（Direct to Cell）」と呼ばれます。 今後は、楽天モバイルの「Rakuten最強衛星サービス」、ドコモやソフトバンクからも提供が予定されており、普及が進むと見られています。 D2Cってどんなときに必要？ 大規模災害を考えてみましょ