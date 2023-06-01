4月1日、「JAPANローミング」という新サービスが始まります。何らかの理由で普段利用している携帯電話サービスが使えなくなると、他社の通信ネットワークに繋がるようになるというものです。 2022年7月のKDDI大規模ネットワーク障害を契機に、同年9月から総務省主催で「非常時における事業者間ローミング等に関する検討会」が始まり、非常時に他事業者のネットワークを利用でき