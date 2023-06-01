G7＝主要7か国の財務・エネルギー担当相会合がオンライン形式で行われ、エネルギー市場の安定と安全保障の維持に向け、「あらゆる措置を講じる用意がある」と共同声明を発表しました。G7の財務・エネルギー担当相会合は30日、オンライン形式で行われ、イラン情勢の悪化による原油価格の高騰を抑制するためにIEA＝国際エネルギー機関の加盟国が進めている石油備蓄の協調放出を歓迎しました。共同声明では、「エネルギー市場の安定と