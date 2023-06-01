【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～ Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品に青島文化教材社のプラモデルが追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。 対象商品には、「1/24 リバティウォークシリーズ No.19 LBワーク