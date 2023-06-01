【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にCanonのデジタル一眼レフカメラが追加された。 セールでは、「EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット」や「EOS Kiss X5 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II レン