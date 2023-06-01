中国国際航空は、新型コロナの影響で停止していた北京と北朝鮮・平壌（ピョンヤン）を結ぶ直行便の運航を6年ぶりに再開しました。便は週1回の往復で、利用者は外交官やビジネス関係者に限られるとみられます。また、北京と平壌を結ぶ旅客列車も3月に運行が再開していて、中国と北朝鮮の人的交流が活発化する可能性があります。