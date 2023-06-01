スノーボード男子ハーフパイプで、2月のミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（24＝ヨネックス）が30日、今季最終戦となったスイスでのW杯を終え、羽田空港に帰国した。戸塚はW杯で5季ぶり4度目の種目別制覇を果たし、招待大会「ザ・スノーリーグ」第1シーズン総合優勝、五輪を合わせた3冠を達成。競技人生最高のシーズンを終え、「全部獲ったというか、今季はやることは全部やったなと思う」と感慨にひたった。W杯最終戦は欧