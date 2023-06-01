中東情勢をめぐり、G7＝主要7か国の財務大臣とエネルギー大臣、中央銀行総裁会合が行われ、片山財務大臣は「国民生活や経済に影響があり、非常に高い緊張感を持って市場を注視している」と強調しました。G7＝主要7か国の財務大臣とエネルギー大臣、中央銀行総裁はオンラインで会議を開き、▼原油の安定供給や▼世界経済への影響などを議論、「エネルギー市場の安定のため、あらゆる必要な措置を講じる用意がある」との共同声明を公