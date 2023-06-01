大手自動車メーカーが2月の販売実績を発表し、トヨタ自動車の全世界での販売台数は前の年と比べ3.3％減りました。北米でハイブリッド車が好調だった一方、日本で環境性能割が廃止されるのを前に買い控えがみられたことなどが要因です。また、ホンダと日産も全世界での販売台数が前の年と比べて減少しました。
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