【モデルプレス＝2026/03/31】乃木坂46が4月8日にリリースする41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」内に、新曲として赤えんぴつ・おーちゃんが作詞作曲を手掛けた「君ばかり」の収録が決定。3月31日より先行配信がスタートし、Music Videoも合わせて公開された。【写真】赤えんぴつ（バナナマン）が登場する乃木坂46新曲MV◆赤えんぴつ・おーちゃん、乃木坂46へ初の楽曲提供赤えんぴつは設楽統が演じるボーカル「