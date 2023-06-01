先ほどからパウエル議長の発言が伝わっており、市場では米国債利回りが下げ幅を拡大し、為替市場はややドル安の反応が見られている。 議長は「ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。インフレ目標を一定期間達成していないことを留意している」と述べていた。 ＊パウエル議長 ・ＦＲＢの両方の責務（最大雇用・インフレ抑制）にリスクがある。 ・過去の債券購入がインフレ招いた兆候は見られない。 ・ＦＯＭ