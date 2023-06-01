三重県の北部地域に水を送る三重用水が節水を強化しました。 【写真を見る】貯水量“平年の半分”三重用水で節水強化…農業用水で10%節水率引き上げ 水資源機構によりますと、三重県北部では去年7月以降、雨が少なく、四日市市や桑名市など4市2町に水を送る三重用水では、水源のダムなどの合計の貯水量が30日午前0時時点で平年の半分ほどになっています。 今月16日から農業用水、水道用水、工業用水でそれぞれ10%ずつ節水してい