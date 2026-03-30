仕事、育児、そして趣味の音楽。どれも諦めない自分にどこか酔っている風…。とくに育児については十分頑張っているつもりなよう。ちなみに奥さんは、夜な夜なパソコンを開いているのも、早朝出勤するのも、仕事が忙しいからだと思っていたようで…!?>>【まんが】育児より趣味を優先する夫(ウーマンエキサイト編集部)