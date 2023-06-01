1998（平成10）年3月31日、日本で初めての商業用原発「東海発電所」（茨城県東海村）が、31年8カ月にわたる営業運転を終了した。国内唯一のガス冷却炉で、軽水炉に比べて保守費や発電単価が割高だった。写真はタービンホールで行われた運転終了の式典。現在もさまざまな廃炉（廃止措置）工事が実施されている。