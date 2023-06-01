平塚競輪場のF2ミッドナイト「競輪アプリウィンチケット杯」は2日目を終えた。ガールズの2Rは初日2着の北岡マリア（20＝石川）がきっちりと巻き返した。とはいえ、ホーム過ぎに危ない場面があった。「詰まってハウス（タイヤの接触）して転びそうになった。落車したと思った。青木さんが内に行ったのが見えて、詰まってくれないかなと思って、そこで仕掛けた」瞬時の判断を要求される場面がいくつもあったようだが、20歳