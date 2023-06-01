和歌山市で２０２３年、岸田首相（当時）の選挙演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂や爆発物取締罰則違反などの罪に問われた木村隆二被告（２７）について、最高裁第３小法廷（石兼公博裁判長）は２７日付の決定で被告側の上告を棄却した。懲役１０年とした１審・和歌山地裁の裁判員裁判と２審・大阪高裁の判決が確定する。１、２審判決によると、木村被告は世間に注目されれば選挙制度に関する自身の主張を広く知っ