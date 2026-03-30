イラン情勢悪化への警戒感から、週明けの日経平均株価は大幅下落の展開となりました。30日の東京市場は取引開始直後から全面安となり、平均株価は一時下げ幅が2800円を超え、5万1000円を割り込みました。イラン情勢を巡って、トランプ大統領がイランのエネルギー施設への軍事攻撃を延期する一方で軍事的圧力を強める姿勢を示す中、29日のニューヨーク市場では、国際指標となる原油の先物価格が一時1バレル＝103ドル台まで上昇しま