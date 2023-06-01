2026年3月27日、中国メディアの環球時報はオーストラリア人ジャーナリストが中国四川省成都市での生活を通じて人生観を劇的に変化させたエピソードを報じた。記事は、オーストラリアのシドニー・モーニング・ヘラルド紙に掲載されたブライアン・ジョンストン氏の寄稿を紹介。1980年代末に大学を卒業した同氏が、友人の死をきっかけに「平凡な一生を過ごさない」と決意し、映画「ラストエンペラー」に触発されて未知の中国へ渡った