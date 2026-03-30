記事ポイントザーレン・コーポレーションが燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS」を2026年4月1日にAmazonで発売燃料タンクに入れるだけで使え、専門的な作業や設備投資が不要CeO2（酸化セリウム）配合でDPF詰まりや燃費悪化の抑制をサポート エンジンオイルの開発・販売を行うザーレン・コーポレーションから、物流「2024年問題」に対応する燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」が登場します。ガソリン用とディーゼル