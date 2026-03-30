記事ポイント東急エージェンシーPOZIが企業規模・立場別6グループのサステナビリティ意識ギャップを調査・発表中企業では推進担当者と経営層の意識差が大きく、社内浸透に課題人事評価へのサステナビリティ項目導入は約8割が賛同の意向企業内でサステナビリティを推進する担当者と、経営層・一般社員の間には大きな意識のズレが存在しています。東急エージェンシーのSDGsプランニング・ユニット「POZI」は、企業規模別・立場別の計