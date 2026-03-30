およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行への出発を前に、宇宙飛行士らが意気込みを語りました。船長ワイズマン宇宙飛行士「私たち4人も機体も準備万端整った」NASA＝アメリカ航空宇宙局が29日、会見を行い、4人の宇宙飛行士が出席しました。今回の飛行はアメリカが主導する国際月探査「アルテミス計画」の一環で、早ければ日本時間の来月2日にも打ち上げられ、およそ10日間かけて月を周回し、帰還する予定です。NASAは「地