3年前、北海道札幌市で不正改造車から外れたタイヤが女の子を直撃した事故。父親らは30日、加害者側に3億円を超える損害賠償を求め、提訴しました。3年前、北海道札幌市で不正改造の車から外れたタイヤが当時4歳の女の子を直撃した事故。女の子はいまも意識が戻っていません。父親は女の子の入院費用などについて、加害者側に具体的な支払い計画を示すよう求めましたが、十分な対応が得られていないとして、30日、3億円を超える損