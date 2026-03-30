アメリカとイランの協議を仲介するパキスタンの外相は、数日以内に両国の協議が実施される見通しを示しました。戦闘終結に向け、サウジアラビア、トルコ、エジプト、そしてパキスタンの4カ国の外相が29日にパキスタンの首都・イスラマバードで会談を行いました。パキスタンのダール外相は、アメリカとイランの協議がパキスタンの仲介で数日以内に実施される見通しを示しました。こうした中、イラン外務省の報道官は30日、パキスタ