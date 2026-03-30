30日夜に行われたG7の財務相・エネルギー担当相によるオンライン会合で、追加の石油備蓄放出を含めエネルギー安全確保のために適切な対応をするとの共同声明が発表されました。30日夜に開かれたオンライン会合では、中東情勢がエネルギー市場、世界経済などに与える影響について議論されました。片山さつき財務大臣：生産国においてはもうフルスロットルを超えた状態で、もうバンバンに石油そして製油をやると。それを外に出すとい