京成電鉄株式会社は３０日、米大リーグとオフィシャルパートナー契約を締結し、ドジャース・佐々木朗希投手を起用した各種プロモーションを展開することを発表した。今後、新ＣＭなどのプロモーションやさまざまな施策を順次展開予定だという。同社は、佐々木のロッテ時代にも投球速度と在来線最速となる１６０キロで京成上野駅と成田空港駅を結ぶ「京成スカイライナー」を重ねたプロジェクトを実施。佐々木が１６０キロ以上を