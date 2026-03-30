ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のキャプテンを務めるFWエディン・ジェコが、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ決勝のイタリア代表戦に向けた前日会見に出席。30日、イタリアメディア『トゥット・メルカート・ウェブ』が同選手のコメントを伝えている。ボスニア・ヘルツェゴビナは、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフのパスA・準決勝でウェールズ代表と対戦。120分を1−1で終え、PK戦までもつれた試合は、敵地に